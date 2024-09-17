Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Mencairkan BLT Lansia Rp600.000

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |03:35 WIB
Cara Mencairkan BLT Lansia Rp600.000
Cara mencairkan BLT lansia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Cara mencairkan BLT lansia Rp600.000 di bank DKI. BLT Kartu Lansia Jakarta (KLJ) cair ke rekening, cek sekarang. Bansos KLJ tahap 3 sebesar Rp600.000 cair pada September 2024.

Lansia yang sudah terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengeceknya melalui Bank DKI atau berbagai metode yang tersedia.

Mencairkan BLT di ATM Bank DKI

Jika KPM memiliki KKS yang berfungsi sebagai kartu ATM, dana dapat ditarik langsung di ATM Bank DKI dengan langkah-langkah berikut:

- Masukkan kartu KKS

- Masukkan PIN

- Pilih menu “Penarikan Tunai”

- Pilih nominal Rp600.000 atau sesuai saldo yang tersedia.

- Verifikasi Data di e-Bansos

- KPM juga dapat memantau status pencairan dana melalui aplikasi e-Bansos. Cukup masukkan NIK KTP untuk memastikan apakah dana telah masuk atau masih dalam proses.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191897/blt_rp8_juta-bScB_large.jpg
Pemerintah Akan Beri BLT Rp8 Juta untuk Pengungsi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191772/bencana-JI7V_large.jpg
Pengungsi Bencana Sumatera Akan Dapat BLT Rp8 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548/bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement