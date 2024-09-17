Cara Mencairkan BLT Lansia Rp600.000

JAKARTA - Cara mencairkan BLT lansia Rp600.000 di bank DKI. BLT Kartu Lansia Jakarta (KLJ) cair ke rekening, cek sekarang. Bansos KLJ tahap 3 sebesar Rp600.000 cair pada September 2024.

Lansia yang sudah terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengeceknya melalui Bank DKI atau berbagai metode yang tersedia.

Mencairkan BLT di ATM Bank DKI

Jika KPM memiliki KKS yang berfungsi sebagai kartu ATM, dana dapat ditarik langsung di ATM Bank DKI dengan langkah-langkah berikut:

- Masukkan kartu KKS

- Masukkan PIN

- Pilih menu “Penarikan Tunai”

- Pilih nominal Rp600.000 atau sesuai saldo yang tersedia.

- Verifikasi Data di e-Bansos

- KPM juga dapat memantau status pencairan dana melalui aplikasi e-Bansos. Cukup masukkan NIK KTP untuk memastikan apakah dana telah masuk atau masih dalam proses.