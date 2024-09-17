Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspor RI Naik 5,97% Jadi USD23,56 Miliar di Agustus 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |11:38 WIB
Ekspor Indonesia naik pada Agustus 2024 (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai USD23,56 miliar pada Agustus 2024. Ekspor RI naik 5,97% dibandingkan Juli 2024.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini menjelaskan nilai ekspor migas tercatat senilai USD1,20 miliar atau turun 15,41%. Sementara nilai ekspor nonmigas naik 7,43% dengan nilai USD22,36 miliar.

"Peningkatan nilai ekspor Agustus secara bulanan terutama didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas yaitu pada komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati yang naik 24,50% dengan andil 2,12%," kata Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Selasa (17/9/2024).

Secara rinci, Pudji menyebut, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya dengan andil naik 12,54% dengan andil 0,73%.

