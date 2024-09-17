JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai USD23,56 miliar pada Agustus 2024. Ekspor RI naik 5,97% dibandingkan Juli 2024.
Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini menjelaskan nilai ekspor migas tercatat senilai USD1,20 miliar atau turun 15,41%. Sementara nilai ekspor nonmigas naik 7,43% dengan nilai USD22,36 miliar.
"Peningkatan nilai ekspor Agustus secara bulanan terutama didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas yaitu pada komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati yang naik 24,50% dengan andil 2,12%," kata Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Selasa (17/9/2024).
Secara rinci, Pudji menyebut, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya dengan andil naik 12,54% dengan andil 0,73%.