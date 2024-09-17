Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Ungkap Alasan Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Ada Kaitan dengan Singapura?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |17:55 WIB
Luhut Ungkap Alasan Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut (Foto: MPI)
Luhut Ungkap Alasan Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah kebijakan ini tidak diterapkan selama 20 tahun.

Keputusan keran ekspor dibuka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024, yang mengatur tentang ekspor pasir dan hasil sedimentasi laut.

Aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan merevisi ketentuan dalam Permendag Nomor 22 dan 23 Tahun 2023, yang sebelumnya melarang ekspor jenis pasir laut tertentu.

Luhut memastikan, kebijakan ekspor pasir laut didasarkan pada pengelolaan atau pendalaman sedimentasi laut yang berpotensi mengganggu daya dukung ekosistem pesisir. Karena itu, harus dikeruk lebih dalam untuk menghindari kandasnya kapal di perairan.

Luhut menyebut, proses pengelolaan sedimentasi dilakukan dengan teliti dan mengedepankan teknologi.

"Jadi, tadi, sedimen yang harus didalamkan. Karena kalau tidak, kapal bisa nyangkut di sana,” ujar Luhut saat ditemui di ICE BSD, Selasa (17/9/2024).

Halaman:
1 2
