HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Intip Sumber Kekayaan Arsjad Rasjid vs Anindya Bakrie di Tengah Perpecahan Kadin

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |04:28 WIB
Intip Sumber Kekayaan Arsjad Rasjid vs Anindya Bakrie di Tengah Perpecahan Kadin
Sumber kekayaan Anindya Bakrie vs Arsjad Rasjid (Foto: Antara Foto/Asprilla/Aditya)
A
A
A

JAKARTA - Intip sumber kekayaan Arsjad Rasjid vs Anindya Bakrie di tengah perpecahan Kadin. Keduanya sama-sama mengklaim memiliki jabatan Ketua Umum Kadin.

Anindya Novyan Bakrie mendapat jabatan Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Sementara itu, Arsjad mengaku masih menjabat sebagai Ketua Umum Kadin hingga 2026. Dia bahkan mengatakan Munaslub Kadin kubu Anindya Bakrie sebagai penyelenggaraan ilegal.

Berikut adalah sumber kekayaan Arsjad Rasjid vs Anindya Bakrie di tengah perpecahan Kadin.

Sumber kekayaan Anindya

Nama Anindya populer di kalangan pengusaha lantara lahir dari keluarga Bakrie. Anindya Bakrie adalah Direktur Utama Bakrie Group, saat ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia bisnis dan olahraga di Indonesia.

Bakrie Group, yang dikepalai oleh Anindya, mengelola sejumlah perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar gabungan sekitar USD15 miliar.

Anindya Bakrie kini juga merupakan pemilik bersama klub sepak bola Inggris, Oxford United, bersama rekan bisnisnya, Erick Thohir. Keduanya memiliki kepentingan besar dalam klub tersebut, dengan Anindya Bakrie memegang saham mayoritas sebesar 51 persen.

Selain kepemilikannya di Oxford United, Anindya Bakrie adalah CEO dari Bakrie Group, yang memiliki delapan lini bisnis, termasuk energi, tambang, infrastruktur, properti, perkebunan, media, dan teknologi.

Perusahaan ini juga memiliki unit baru yang fokus pada energi terbarukan melalui VKTR dan Bakrie Power. Data laba dan rugi Bakrie and Brothers dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan volatilitas dalam kinerja keuangan perusahaan, dengan laba dan rugi yang bervariasi tiap tahunnya.

Halaman:
1 2
