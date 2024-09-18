Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat Tipis 0,05% ke Level 7.835

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |12:18 WIB
IHSG Sesi I Menguat Tipis 0,05% ke Level 7.835
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,05% atau 4,21 poin ke level 7.835 pada perdagangan sesi pertama hari ini Rabu (18/9/2024).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 16,10 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,16 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 741.076 kali. Adapun, sebanyak 281 saham harganya naik, 260 saham harganya turun dan 244 saham lain harganya stagnan.

Sektor kesehatan naik 1,15 persen, sektor properti naik 0,99 persen, sektor industri naik 0,55 persen, sektor transportasi naik 0,51 persen, sektor keuangan naik 0,35 persen, sektor energi naik 0,18 persen. Sedangkan, sektor teknologi turun 2,02 persen, sektor siklikal turun 0,79 persen, sektor bahan baku turun 0,03 persen, sektor non siklikal turun 0,01 persen dan sektor infrastruktur stagnan.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,11 persen ke level 967, indeks MNC36 naik 0,27 persen ke level 373, indeks IDX30 naik 0,10 persen ke level 493, serta indeks JII naik 0,14 persen ke level 527.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) naik 25,40 persen ke Rp79, PT Mitra Investindo Tbk (MITI) naik 16,13 persen ke Rp216, dan PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) naik 11,00 persen ke Rp555.

Telusuri berita finance lainnya
