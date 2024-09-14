Deretan 10 Saham Top Losers Pekan Ini, Ada yang Anjlok hingga 28,2%

Saham Melemah di Pekan Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - BEI mencatat 10 saham paling lemah di minggu ini. Sejumlah saham mengalami tekanan jual signifikan sepanjang pekan yang berakhir pada 13 September. Kondisi ini berlangsung saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus rekor all time high (ATH) baru hingga lebih dari 7.800.

Menurut statistik Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (14/9/2024), deretan 10 saham top losers ini dipimpin oleh PT Perma Plasindo Tbk (BINO) yang turun 28,21% di Rp224 dari semula Rp312 per saham.

Saham BINO terhitung berada di zona merah sejak 9 September, meskipun dalam sebulan masih menguat lebih dari 50%.

Transaksi sepekan BINO menembus Rp48,9 miliar, dengan volume 173,1 juta lembar saham. Penurunan ini membuat market cap BINO tersisa Rp491,62 miliar.

Penghuni selanjutnya dalah PT Pakuan Tbk (UANG) yang anjlok 25,76% di Rp735 per saham. Sama seperti BINO, tekanan saham ini masih mengimbangi penguatan UANG dalam sebulan yang mencapai 51,86%.

Dalam sepekan, UANG ditransaksikan senilai Rp1,6 miliar dengan volume 1,7 juta saham. Perusahaan masih menggenggam market cap mencapai Rp889,35 miliar.

Mengutip data BEI, berikut adalah penghuni top losers selama sepekan:

1. PT Perma Plasindo Tbk (BINO) anjlok 28,21% di Rp224 dari Rp312.

2. PT Pakuan Tbk (UANG) jatuh 25,76% di Rp735 dari Rp990.

3. PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) terkapar 22,86% di Rp216 dari Rp280.

4. PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) merosot 21,85% di Rp372 dari Rp476.