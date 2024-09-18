Ketum Kadin Rebutan Jabatan, Jokowi: Selesaikan Secara Internal

JAKARTA - Presiden Jokowi menyinggung adanya perselisihan antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid yang berebut kursi Ketua Umum Kadin. Dia menegaskan kisruh yang terjadi di Kadin dapat diselesaikan secara internal.

"Dan ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin," tegas Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Jokowi mengaku terbuka kepada siapapun pihak yang ingin menemuinya. Khususnya terkait kisruh dualisme kepemimpinan di Kadin. "Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka. Ndak ada masalah," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku bahwa ia belum menerima surat dari Arsjad Rasjid yang melaporkan soal permasalahan di Kadin. “Belum sampai di meja saya”, ucapnya.

Ketua Kadin Arsjad Rasjid bakal akan melaporkan permasalahan prinsip kepemimpinan kepada presiden Jokowi. Dia mengaku bahwa telah menyurati Presiden Jokowi untuk mengambil sikap terkait permasalahan yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.