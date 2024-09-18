Advertisement
HOT ISSUE

Adu Kekayaan Ariel Noah vs Ahmad Dhani, Siapa Lebih Fantastis?

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |20:12 WIB
Adu Kekayaan Ariel Noah vs Ahmad Dhani, Siapa Lebih Fantastis?
Adu Kekayaan Ariel Noah vs Ahmad Dhani, Siapa Lebih Fantastis. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Adu kekayaan Ariel Noah vs Ahmad Dhani, siapa lebih fantastis? Dua musisi besar tersebut tentu memiliki jumlah kekayaan yang besar karena sudah berkarya selama bertahun-tahun.

Kekayaan Ariel Noah

Ariel Noah, vokalis Noah, memiliki portofolio kekayaan yang cukup mengesankan. Aktivitas musiknya yang padat, ditambah dengan berbagai usaha yang ia jalankan, membuat Ariel meraih kekayaan dalam jumlah besar.

Berdasarkan laporan, pada 2020, kekayaan Ariel diperkirakan berkisar antara Rp14,37 miliar hingga Rp71,86 miliar. Jumlah ini didapat dari konser solo yang memberinya honor mencapai Rp400 juta per pertunjukan, serta dari perannya sebagai juri di berbagai ajang pencarian bakat.

Tak hanya sukses di dunia musik, Ariel juga merambah ke bisnis. Ia memiliki brand fashion bernama ARL yang fokus pada produk sepatu berbahan kanvas dan kulit, serta lini pakaian. Usaha ini turut menyumbang signifikan terhadap kekayaannya yang terus bertumbuh. Keberhasilannya dalam menjalankan bisnis di luar musik menunjukkan kemampuan Ariel untuk beradaptasi dan berkembang di industri yang berbeda, memperluas sumber pendapatannya.

Kekayaan Ahmad Dhani

Sementara itu, Ahmad Dhani, yang populer sebagai musisi dan produser, tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp31,87 miliar pada 2016. Data ini diambil dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat Dhani mencalonkan diri sebagai Bupati Bekasi untuk periode 2017-2022. Meski angka ini terbilang besar, kekayaan bersih Dhani menurun akibat utang yang mencapai Rp2,65 miliar, sehingga mengurangi nilai keseluruhan kekayaannya.

Mayoritas kekayaan Ahmad Dhani berasal dari investasi tanah dan bangunan senilai Rp34 miliar. Selain itu, ia juga memiliki dua kendaraan senilai Rp395 juta, serta giro dan setara kas sebesar Rp118,83 juta.

