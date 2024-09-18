Apa Usaha Ariel Noah? Ini Dia Jawabannya

JAKARTA - Apa usaha Ariel Noah, ini jawabannya. Tidak hanya dari manggung, Ariel Noah, vokalis karismatik yang dikenal melalui band Noah, tentu mendapatkan bayaran besar setiap kali tampil di atas panggung.

Namun kekayaan Ariel tidak hanya berasal dari dunia musik. Dia juga terlibat dalam sejumlah usaha yang turut memberikan bermacam sumber kekayaan yang signifikan.

BACA JUGA: Ariel NOAH Berharap Bisa Pakai Busana Rancangan sang Anak

Berikut adalah beberapa usaha Ariel Noah yang dirangkum oleh Okezone dari berbagai sumber:

1. Honor Penampilan di Panggung

Ariel tetap aktif di dunia musik, dan setiap kali tampil, ia menerima bayaran yang cukup besar. Diketahui, honor Ariel Noah untuk satu kali penampilan bisa mencapai *Rp400 juta*. Popularitasnya yang tak pernah pudar membuatnya menjadi salah satu musisi dengan bayaran tertinggi di Indonesia.

BACA JUGA: Ariel NOAH Kaget Dijuluki Hot Duda

2. Koleksi Motor Mewah

Ariel juga menginvestasikan kekayaannya di bidang otomotif, terutama motor besar. Salah satu motor yang ia miliki adalah *BMW 18 First Edition*, yang harganya berkisar antara Rp969 juta hingga Rp1 miliar. Koleksinya mencerminkan kecintaannya terhadap dunia motor, termasuk motor BMW R Nine T yang pernah ia miliki.

3. Bisnis Sepatu ARL

Selain dunia hiburan, Ariel juga menjalankan bisnis di industri fashion dengan merilis brand sepatu ARL. Sepatu-sepatu ARL, meskipun lokal, menggunakan bahan berkualitas seperti kanvas dan kulit, membuatnya mampu bersaing dengan merek internasional. Produk-produk ini dipasarkan dengan harga terjangkau namun tetap menjaga kualitas.