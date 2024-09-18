6 Aplikasi Penghasil Uang Rp500 Ribu per Hari Langsung Cair ke Rekening

JAKARTA - Rekomendasi 6 aplikasi penghasil uang Rp500 ribu per hari langsung cair ke rekening. Hal ini bisa Anda coba sambil menunggu tanggal gajian.

Beberapa kecanggihan teknolagi membuat aplikasi bisa menghasilkan uang dengan cepat. Tentunya, kehadirannya bisa menguntungkan pengguna.

Berikut 6 aplikasi penghasil uang Rp500 ribu per hari langsung cair ke rekening:

1. Metroopinion

Metroopinion adalah situs survei penghasil uang yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan bayaran hanya dengan mengisi kuesioner. Setiap survei yang kamu isi bisa memberikan bayaran hingga USD5 atau setara Rp80.000. Jika melakukannya tiap jam dengan akun berbeda bisa menghasilkan Rp500 ribu.

2. Jungle Box

Cara mendapatkan uang dari Jungle Box sangat sederhana. Kamu hanya perlu mengunduh aplikasi, menyelesaikan tugas yang diberikan, dan mengumpulkan poin. Poin tersebut bisa kamu tukarkan dengan saldo DANA setelah mencapai batas minimal penarikan.

3. Top Rich

Cara mendapatkan uang di Top Rich adalah dengan memainkan game yang tersedia, seperti mencocokkan warna mobil atau menyelesaikan puzzle. Setiap permainan akan memberikan koin yang bisa ditukarkan dengan uang melalui DANA. Selain itu, kamu juga bisa mengundang teman untuk mendapatkan lebih banyak koin.