IHSG Sesi I Menguat 0,87% ke Level 7.897

, Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |12:29 WIB

IHSG sesi I hari ini. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,87% atau 68,28 poin ke level 7.897 pada perdagangan sesi pertama Kamis (19/9/2024)

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 15 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp7,61 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 741.897 kali. Adapun, sebanyak 283 saham harganya naik, 259 saham harganya turun dan 250 saham lain harganya stagnan.

Sektor properti menguat 2,05 persen, sektor infrastruktur naik 1,51 persen, sektor keuangan naik 0,91 persen, sektor bahan baku naik 0,74 persen, sektor non siklikal naik 0,56 persen, sektor transportasi naik 0,43 persen, dan sektor energi naik 0,09 persen. Sedangkan sektor teknologi terkoreksi 2,71 persen, sektor industri turun 0,44 persen, sektor siklikal turun 0,39 persen dan sektor kesehatan turun 0,20 persen.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,92 persen ke level 979, indeks MNC36 naik 1,04 persen ke level 378, indeks IDX30 naik 0,81 persen ke level 499, sedangkan indeks JII turun 0,06 persen ke level 526.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) naik 34,78 persen ke Rp124, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) naik 33,33 persen ke Rp4, dan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) naik 13,64 persen ke Rp150.