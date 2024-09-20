Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Bertemu Prilly Latuconsina hingga Ario Bayu, Bahas Apa?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |21:06 WIB
Erick Thohir Bertemu Prilly Latuconsina hingga Ario Bayu, Bahas Apa?
Erick Thohir Rapet Bareng Prilly dan Ario Bayu. (foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir rapat ‘bareng’ Komite Festival Film Indonesia (FFI), hari ini. Turut hadir dalam pertemuan Prilly Latuconsina, Ario Bayu, dan Gita Fara.

Pertemuan tersebut membahas eksistensi industri film nasional. Erick menginginkan agar market di dalam negeri dapat dikuasai film-film lokal.

“Sore tadi bertemu teman-teman dari Komite Festival Film Indonesia (FFI), Mas @bayu_ario, Mba @prillylatuconsina96 dan Mba @almostgita,” ujar Erick melalui video pendek yang diunggah di akun Instagramnya, Jumat (20/9/2024).

“Kami senang film karya anak bangsa sudah mendominasi market Indonesia. Maju terus film Indonesia!,” papar dia.

Untuk diketahui Prilly Latuconsina adalah artis muda kenamaan Indonesia yang kerap membintangi sejumlah film layar lebar dan sinetron. Sedangkan, Ario adalah aktor terkenal Tanah Air yang kini memerankan karakter Soeraja dalam serial Gadis Kretek.

Adapun, Gita Fara merupakan produser film dan penyunting film asli Indonesia. Tercatat, dia pernah memenangkan Piala Citra untuk Film Cerita Panjang Terbaik Festival Film Indonesia 2022 untuk memproduseri film Before, Now & Then

Sebelumnya, Erick Thohir mencari investor untuk perusahaan negara di sektor perfilman, Perum Produksi Film Negara (PFN). BUMN tengah mengincar investor untuk mendanai pembuatan film di Tanah Air. Langkah itu setelah PFN dikonversi menjadi lembaga pembiayaan industri perfilman Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement