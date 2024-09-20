Erick Thohir Bertemu Prilly Latuconsina hingga Ario Bayu, Bahas Apa?

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir rapat ‘bareng’ Komite Festival Film Indonesia (FFI), hari ini. Turut hadir dalam pertemuan Prilly Latuconsina, Ario Bayu, dan Gita Fara.

Pertemuan tersebut membahas eksistensi industri film nasional. Erick menginginkan agar market di dalam negeri dapat dikuasai film-film lokal.

“Sore tadi bertemu teman-teman dari Komite Festival Film Indonesia (FFI), Mas @bayu_ario, Mba @prillylatuconsina96 dan Mba @almostgita,” ujar Erick melalui video pendek yang diunggah di akun Instagramnya, Jumat (20/9/2024).

“Kami senang film karya anak bangsa sudah mendominasi market Indonesia. Maju terus film Indonesia!,” papar dia.

Untuk diketahui Prilly Latuconsina adalah artis muda kenamaan Indonesia yang kerap membintangi sejumlah film layar lebar dan sinetron. Sedangkan, Ario adalah aktor terkenal Tanah Air yang kini memerankan karakter Soeraja dalam serial Gadis Kretek.

Adapun, Gita Fara merupakan produser film dan penyunting film asli Indonesia. Tercatat, dia pernah memenangkan Piala Citra untuk Film Cerita Panjang Terbaik Festival Film Indonesia 2022 untuk memproduseri film Before, Now & Then

Sebelumnya, Erick Thohir mencari investor untuk perusahaan negara di sektor perfilman, Perum Produksi Film Negara (PFN). BUMN tengah mengincar investor untuk mendanai pembuatan film di Tanah Air. Langkah itu setelah PFN dikonversi menjadi lembaga pembiayaan industri perfilman Indonesia.