5 Fakta Anindya Bakrie vs Arsjad Rasjid Berebut Kursi Ketum Kadin hingga Sikap Jokowi

JAKARTA - Kadin mana yang sah? tentu menjadi polemik saat ini. Pasalnya, Kadin Indonesia memiliki dua Ketua Umum, Anindya Bakrie yang baru dilantik dan Arsjad Rasjid.

Terbelahnya Kadin pun dihubung-hubungkan denga keterlibatan Istana. Dalam hal ini Presiden Jokowi.

Namun Kepala Negara dengan tegas meminta masalah rebutan jabatan tersebut bisa diselesaikan secara internal.

Meski demikian, Menkumham Supratman Andi Agtas mengakui bahwa Surat Keputusan (SK) kepengurusan Kadin yang sah akan ditentukan lewat Keputusan Presiden (Keppres).

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait dualisme Kadin hingga sikap Jokowi, Sabtu (21/9/2024):

1. Pesan Jokowi untuk Kadin

Presiden Jokowi menyinggung adanya perselisihan antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid yang berebut kursi Ketua Umum Kadin. Dia menegaskan kisruh yang terjadi di Kadin dapat diselesaikan secara internal.

"Dan ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin," tegas Jokowi.

2. Jokowi Siap Bertemu Anindya dan Arsjad

Jokowi mengaku terbuka kepada siapapun pihak yang ingin menemuinya. Khususnya terkait kisruh dualisme kepemimpinan di Kadin. "Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka. Ndak ada masalah," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku bahwa ia belum menerima surat dari Arsjad Rasjid yang melaporkan soal permasalahan di Kadin. “Belum sampai di meja saya”, ucapnya.

3. Anindya dan Arjad Saling Lapor ke Jokowi

Ketua Kadin Arsjad Rasjid bakal akan melaporkan permasalahan prinsip kepemimpinan kepada presiden Jokowi. Dia mengaku bahwa telah menyurati Presiden Jokowi untuk mengambil sikap terkait permasalahan yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.

Sedangkan Anindya Bakrie akan melapor kepada Presiden Jokowi setelah terpilih menjadi Ketua Umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang digelar di St Regis, Jakarta Selatan pada Rabu (17/9/2024).