Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Ibu-Ibu Kenang Tupperware yang Kini Bangkrut

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |07:47 WIB
Cerita Ibu-Ibu Kenang Tupperware yang Kini Bangkrut
Tupperware Bangkrut (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - CEO Tupperware buka suara mengenai merk Tupperware yang bangkrut. Tupperware resmi mengajukan kebangkrutan pada Pengadilan Kepailitan AS untuk Distrik Delaware, setelah mengalami penjualan yang terus anjlok.

Beberapa tahun terakhir, Tupperware berusaha menaikkan penjualan dengan memposisikan ulang dirinya. Target pasar-nya adalah khalayak yang lebih muda seperti millenial dan gen-z.

“Selama beberapa tahun terakhir, posisi keuangan perusahaan sangat terdampak oleh lingkungan ekonomi makro yang menantang," kata CEO Tupperware, Laurie Ann Goldman dikutip BBC Indonesia, Sabtu (21/9/2024).

Penjualan Tupperware mengalami kenaikan sesaat pada masa covid-19. Hal ini lantaran banyak yang melakukan kegiatan masak dan membutuhkan tempat penyimpanan makanan di rumah.

Tak bertahan lama, tahun lalu Tupperware memperingati para investornya bahwa ada “keraguan besar” untuk terus beroperasi jika mereka tidak bisa menggalang dana baru dengan cepat.

Upah karyawan dan biaya bahan pengiriman yang tinggi, serta biaya bahan baku yang meningkat membuat margin keuntungan perusahaan menurun pesat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192543/pp-GQKA_large.jpg
PP Presisi Kantongi Tiga Kontrak Baru Senilai Rp1,2 Triliun Jelang Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192393/ekonomi_ri_2025-itPe_large.jpg
Ekonomi Indonesia 2025 Tetap Solid, Ini Faktor Pendorongnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192334/menko_airlangga-86s7_large.jpg
4 Fakta Kesepakatan Perjanjian Dagang RI-AS hingga Trump Minta Mineral Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190746/ekonomi_ri-P6S1_large.jpg
Koperasi Merah Putih Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190455/gubernur_bank_indonesia-qbI5_large.jpeg
Gubernur BI Soroti Pelemahan Ekonomi Dunia pada 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190081/galon-ujCn_large.jpg
KKI: 57 Persen Galon Lanjut Usia Masih Beredar Luas di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement