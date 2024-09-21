Cerita Ibu-Ibu Kenang Tupperware yang Kini Bangkrut

JAKARTA - CEO Tupperware buka suara mengenai merk Tupperware yang bangkrut. Tupperware resmi mengajukan kebangkrutan pada Pengadilan Kepailitan AS untuk Distrik Delaware, setelah mengalami penjualan yang terus anjlok.

Beberapa tahun terakhir, Tupperware berusaha menaikkan penjualan dengan memposisikan ulang dirinya. Target pasar-nya adalah khalayak yang lebih muda seperti millenial dan gen-z.

“Selama beberapa tahun terakhir, posisi keuangan perusahaan sangat terdampak oleh lingkungan ekonomi makro yang menantang," kata CEO Tupperware, Laurie Ann Goldman dikutip BBC Indonesia, Sabtu (21/9/2024).

Penjualan Tupperware mengalami kenaikan sesaat pada masa covid-19. Hal ini lantaran banyak yang melakukan kegiatan masak dan membutuhkan tempat penyimpanan makanan di rumah.

Tak bertahan lama, tahun lalu Tupperware memperingati para investornya bahwa ada “keraguan besar” untuk terus beroperasi jika mereka tidak bisa menggalang dana baru dengan cepat.

Upah karyawan dan biaya bahan pengiriman yang tinggi, serta biaya bahan baku yang meningkat membuat margin keuntungan perusahaan menurun pesat.