Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Ini Penjelasan Menhub

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |08:14 WIB
Soal Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Ini Penjelasan Menhub
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pembangunan ini telah ditargetkan, dan Kementerian Perhubungan telah melakukan kajian awal terkait jalur potensial yang akan dilewati oleh Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Salah satu opsi yang akan dilewati oleh Kereta Cepat ini yaitu jalur elevated di sisi Jalan tol Trans Jawa atau terintegrasi dengan lur Kereta Api yang telah ada.

Menurutnya, nanti kemungkinan akan memanfaatkan jalur kereta api atau jalan tol sebagai jalur Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, sehingga nantinya dapat mengurangi biaya untuk pembebasan lahan.

Selanjutnya, Menteri Perhubungan telah memaparkan bahwa terdapat tiga opsi jalur yang akan dilalui oleh Kereta Cepat Jakarta-Surabaya yakni jalur utara (Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo dan Surabaya), tengah (Purwokerto), dan selatan.

Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini membutuhkan investasi besar dan proyek ini masih dalam tahap kajian panjang. Namun Menteri Perhubungan menekankan mesti investasi untuk pembangunan ini tidak murah, Kereta Cepat di negara lain seperti China dibiayai oleh Pemerintah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190195/kai-xiWV_large.jpg
Pakai Kereta Api, 3 Ton Bantuan Didistribusikan ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188941/kereta_api-536X_large.jpg
Layanan Kereta Api di Sumut dan Sumbar Telah Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187770/ka_petani-Xieo_large.jpeg
Syarat, Harga dan Aturan Naik KA Petani dan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185664/diskon_tarif_kereta_api-HNel_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Kereta Ekonomi yang Dapat Diskon 30 Persen Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896/kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement