Soal Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Ini Penjelasan Menhub

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pembangunan ini telah ditargetkan, dan Kementerian Perhubungan telah melakukan kajian awal terkait jalur potensial yang akan dilewati oleh Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Salah satu opsi yang akan dilewati oleh Kereta Cepat ini yaitu jalur elevated di sisi Jalan tol Trans Jawa atau terintegrasi dengan lur Kereta Api yang telah ada.

Menurutnya, nanti kemungkinan akan memanfaatkan jalur kereta api atau jalan tol sebagai jalur Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, sehingga nantinya dapat mengurangi biaya untuk pembebasan lahan.

Selanjutnya, Menteri Perhubungan telah memaparkan bahwa terdapat tiga opsi jalur yang akan dilalui oleh Kereta Cepat Jakarta-Surabaya yakni jalur utara (Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo dan Surabaya), tengah (Purwokerto), dan selatan.

Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini membutuhkan investasi besar dan proyek ini masih dalam tahap kajian panjang. Namun Menteri Perhubungan menekankan mesti investasi untuk pembangunan ini tidak murah, Kereta Cepat di negara lain seperti China dibiayai oleh Pemerintah.