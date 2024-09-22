Pembangunan Infrastruktur IKN Tahap I Capai 93%

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur Ibukota Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tahap satu telah mencapai 93%.

"Pembangunan tahap satu infrastruktur Kota Nusantara sudah mencapai 93%," ungkap Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Penajam, Minggu (22/9/2024).

Infrastruktur tahap satu meliputi gedung pemerintahan, rumah tapak menteri hingga rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN). Rumah tapak menteri saat ini rampung 20 unit dan sedang pengerjaan 14 unit tetapi ditargetkan pada Oktober 2024 bisa selesai 28 unit rumah tapak menteri.

Kemudian pada Oktober 2024, dijadwalkan dilakukan peresmian sejumlah gedung yang telah rampung di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara.

"Kami harapkan jadwal peresmian sejumlah gedung di KIPP Kota Nusantara bisa terealisasi," ujarnya dilansir dari Antara.

Gedung Kantor Kementerian Koordinator satu, dua dan empat ditargetkan bisa diresmikan pada Oktober 2024," tambahnya.

Selain Kantor Kemenko satu, dua dan empat, juga dijadwalkan utamanya Istana Garuda dan Istana Negara diresmikan pada Oktober 2024.