HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta BBM Subsidi hingga Pertamax Ternyata Kotor seperti Pertalite

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |07:15 WIB
6 Fakta BBM Subsidi hingga Pertamax Ternyata Kotor seperti Pertalite
Fakta BBM Subsidi dan Pertamax ternyata kotor (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - BBM subsidi yakni Pertalite hingga Pertamax memiliki kandungan sulfur yang tinggi. Kandungan sulfur yang tinggi ini bisa berdampak pada kendaraan bermotor.

Hal ini diakui oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin. Dia mengatakan kandungan sulfur Pertalite ada di angka 500 ppm. Sementara standar yang dianjurkan dalam aturan adalah 50 ppm. Karena itu, pemerintah ingin meningkatkan kualitas BBM subsidi, tanpa menaikkan harganya.

Berikut fakta BBM subsidi hingga Pertama, kotor, dirangkum Okezone, Senin (23/9/2024).

1. Pertamax Kotor

Tak hanya Pertalite, ternyata Pertamax yang memiliki RON 92 juga memiliki kandungan sulfur cukup tinggi. Berdasarkan laman resmi Pertamina, kandungan sulfur di Pertamax mencapai 130 ppm. Padahal, Pertamina mengklaim Pertamax merupakan jenis BBM berkualitas yang dapat membuat mesin lebih bersih dan pembakaran lebih baik

2. Bikin Mesin Rusak

Kandungan sulfur yang tinggi pada bahan bakar bisa menyebabkan mesin mengalami kerusakan. Melansir Tutorchase, Selasa (17/9/2024), kualitas bahan bakar sangat dipengaruhi oleh kandungan sulfurnya. Sulfur merupakan unsur alami dalam minyak mentah, sering kali terdapat dalam bahan bakar dalam jumlah yang bervariasi.

Bahan bakar dengan kandungan sulfur tinggi yang dibakar akan menghasilkan sulfur dioksida (SO2), gas berbahaya yang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Hal ini sangat memprihatinkan karena sulfur dioksida merupakan penyebab utama hujan asam.

Kandungan tersebut dapat merusak ekosistem, merusak bangunan dan infrastruktur, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan hewan.

Halaman:
1 2 3
