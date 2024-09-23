Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Potret Emak-Emak Serbu IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |14:14 WIB
Potret Emak-Emak Serbu IKN
Emak-emak serbu IKN (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA – Emak-emak senang berwisata mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN). Badan Otorita IKN (OIKN) membuka kunjungan masyarakat umum untuk meninjau langsung progres pembangunan IKN. Kunjungan masyarakat dibatasi 300 orang per harinya agar tidak mengganggu kegiatan konstruksi yang juga tengah berlangsung.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw mengatakan antusiasme masyarakat yang datang meninjau IKN tergolong cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir sejak resmi dibuka.

"Kami berharap kunjungan ini bisa memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pembangunan yang sedang berlangsung, sekaligus menumbuhkan rasa bangga dan keterlibatan dalam perjalanan menuju Nusantara sebagai ibu kota masa depan," kata Troy dalam keterangan resmi, Senin (23/9/2024).

ikn

Dengan tingginya minat masyarakat untuk mengunjungi IKN, Otorita IKN mengingatkan pentingnya mematuhi semua aturan yang berlaku selama kunjungan. Masyarakat diminta untuk mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan, seperti menggunakan transportasi yang disediakan, menjaga kebersihan, serta mengikuti arahan Liaison Officer (LO) yang bertugas.

Selain transportasi, sejumlah fasilitas umum seperti toilet juga telah disediakan untuk masyarakat yang mengunjungi Nusantara, baik di Rest Area maupun di sekitar Plaza Seremoni. Pengunjung dapat menanyakan detail lokasi toilet kepada LO yang bertugas.

ikn

Pengunjung juga diminta untuk mematuhi seluruh peraturan dalam tata tertib yang tercantum di dalam Pedoman Kunjungan Masyarakat Umum ke Ibu Kota Nusantara termasuk larangan merokok, mulai dari area penjemputan di Rest Area hingga di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Dokumen panduan dan tata tertib dapat diakses melalui tautan berikut https://ikn.go.id/PedomanKunjunganNusantara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/470/3192087/ikn-wcv3_large.jpg
Jadi Destinasi Wisata, Begini Cara Liburan ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/470/3190816/ikn-61aL_large.jpg
Apa Kabar Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/470/3187698/ikn-fabz_large.jpg
Bangun IKN, Investor Dapat Diskon Pajak hingga 200 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/470/3185846/ikn-9XSG_large.jpg
HGU 190 Tahun di IKN Batal, Basuki: Sampai Sekarang Belum Ada Komplain Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183081/pns_pindah_ke_ikn-Prqk_large.jpg
Ini 3 Kriteria Utama Pemindahan ASN ke IKN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/470/3173892/ikn-B1Ix_large.png
Penyebab Kebakaran Hunian Pekerja di IKN, Ini Penjelasan Otorita IKN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement