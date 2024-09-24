Adu Tarif Endorse Vadel Badjideh dengan Lolly, Mahal mana?

JAKARTA - Adu tarif endorse Vadel Badjideh dengan Lolly, mahal mana? Ini perkiraan tarif endorse Vadel Badjideh dancer TikTok dan Lolly anak Nikita Mirzani.

Nama Vadel Badjideh viral karena isu menghamili Lolly hingga aborsi. Vadel pun banyak dibicarakan setelah memberikan klarifikasi terkait dengan tuduhan Lolly hamil hingga utang Lolly yang cukup besar.

Terlampir dari Selasa (24/9/2024), Vadel Badjideh yang kini mempunyai jumlah pengikut 419 ribu di Instagram dan Lolly yang mempunyai jumlah pengikut 1,3 juta memberikan banyak sorotan publik mengenai berapa tarif endorse mereka.

Berikut merupakan tarif perkiraan endorse Vadel Badjideh.

• Unggah Instagram Story per konten Vadel Badjideh, sekitar Rp6 juta

• Unggah Foto Feed per konten Vadel Badjideh, sekitar Rp13 juta

• Unggah Video Feed per konten Vadel Badjideh, sekitar Rp21 juta