HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Tarif Endorse Vadel Badjideh dengan Lolly, Mahal mana?

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |19:01 WIB
Adu Tarif Endorse Vadel Badjideh dengan Lolly, Mahal mana?
Adu tarif endorse Vadel Badjideh dengan Lolly (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu tarif endorse Vadel Badjideh dengan Lolly, mahal mana? Ini perkiraan tarif endorse Vadel Badjideh dancer TikTok dan Lolly anak Nikita Mirzani.

Nama Vadel Badjideh viral karena isu menghamili Lolly hingga aborsi. Vadel pun banyak dibicarakan setelah memberikan klarifikasi terkait dengan tuduhan Lolly hamil hingga utang Lolly yang cukup besar.

Terlampir dari Selasa (24/9/2024), Vadel Badjideh yang kini mempunyai jumlah pengikut 419 ribu di Instagram dan Lolly yang mempunyai jumlah pengikut 1,3 juta memberikan banyak sorotan publik mengenai berapa tarif endorse mereka.

Berikut merupakan tarif perkiraan endorse Vadel Badjideh.

• Unggah Instagram Story per konten Vadel Badjideh, sekitar Rp6 juta

• Unggah Foto Feed per konten Vadel Badjideh, sekitar Rp13 juta

• Unggah Video Feed per konten Vadel Badjideh, sekitar Rp21 juta

Halaman:
1 2
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
