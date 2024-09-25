IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat ke Level 7.800

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi dalam kecenderungan menguat berada di kisaran 7.700 – 7.830 sepanjang perdagangan hari ini, Rabu (25/9/2024).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, IHSG telah berhasil bertahan di atas support 7.700 (MA20), namun pada perdagangan kemarin, level 7.800 telah menjadi resistance sehingga pergerakan IHSG masih mixed di sekitar 7.700 – 7.800.

"Fokus pasar terpecah karena saham BREN berhasil rebound setelah hari ke-3 ARB. BREN memang sebaiknya tidak ARB berturut-turut karena efek bobotnya mampu merusak IHSG juga," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, kondisi yang terjadi secara khusus pada BREN diharapkan mampu mengembalikan optimisme pasar.

"Perdagangan kemarin disertai dengan net buy asing sebesar 360 miliar dan nilai transaksi mencapai 16T. Foreign flow positif, mengindikasikan penguatan lanjutan untuk IHSG," ujarnya.