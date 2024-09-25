Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Groundbreaking Proyek Investor Asing di IKN, Bangun Sekolah Internasional

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |09:04 WIB
Jokowi Groundbreaking Proyek Investor Asing di IKN, Bangun Sekolah Internasional
Presiden Jokowi Groundbreaking Kampus di IKN (Foto: YouTube/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) groundbreaking Campus Australian Independent School Nusantara (AIS), di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada hari ini Rabu (25/9/2024).

"Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan kembali melakukan ground breaking untuk pembangunan sekolah internasional di ibukota Nusantara, Australian Independent School Nusantara," kata Jokowi dalam sambutannya.

"Pembangunan kampus AIS Nusantara ini dibangun di atas lahan 7.900 m2 dan siap menampung kurang lebih 750 siswa dari mulai preschool sampai ke jenjang high school SMA," sambungnya.

Jokowi mengatakan bahwa nantinya di AIS akan memiliki fasilitas dan ruang belajar berstandar internasional dengan dilengkapi berbagai fasilitas seperti mini soccer, lapangan tenis lapangan basket, lapangan bulu tangkis lapangan voli, kolam renang semi olympic dan auditorium berkapasitas 250 orang.

"Kehadiran AIS nusantara di IKN ini menunjukkan keseriusan komitmen kita untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung berkelas internasional di ikn termasuk lembaga pendidikan internasional yang berkualitas dunia," kata Jokowi.

1 2
