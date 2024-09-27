Segini Harta Kekayaan Hartono Bersaudara dari Hasil Jualan Rokok

Intip harta kekayaan orang terkaya di Indonesia yang sukses dari jualan rokok (Foto: Forbes)

JAKARTA – Intip harta kekayaan Hartono bersaudara yang tajir berkat jualan rokok. Urutan pertama orang terkaya di Indonesia ditempati oleh Hartono bersaudara yang terdiri dari Michael Hartono, dan R. Budi Hartono.

Kakak-beradik ini terkenal sukses dalam usaha rokok kretek terbesar di Indonesia. Hartono bersaudara meraih kekayaan dari usaha tembakau dan masih menjadi salah satu pembuat rokok kretek tersukses di Indonesia.

BACA JUGA: 5 Orang Terkaya di Dunia yang Bangun Bunker untuk Hindari Kiamat

Dimulai dari mendiang sang Ayah, Oei Wie Gwan, pada saat itu mengakuisisi salah satu perusahaan rokok yang bangkrut pada tahun 1950, dan kemudian memberi nama usaha rokok tersebut menjadi Djarum, yang awalnya bernama Jarum Gramofon. Setelah kepergian Oei Wie Gwan, Hartono bersaudara kompak melanjutkan usaha Djarum hingga menjadi perusahaan yang berkembang pesat hingga saat ini.

Dilansir dari situs Forbes terkini, Jumat (27/9/2024), jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Michael Hartono sebesar USD27,2 miliar atau setara dengan Rp410,6 triliun. Sedangkan sang adik, R. Budi Hartono, memiliki kekayaan yang lebih banyak sebesar USD28,3 miliar atau setara dengan Rp427,1 triliun.

BACA JUGA: 5 Kepala Daerah Terkaya di Provinsi Jawa Tengah

Selain dikenal sukses sebagai pengusaha rokok kretek, kekayaan Hartono bersaudara berasal dari beberapa bisnis merek besar lainnya yang mereka jalani.