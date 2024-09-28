Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Arsjad Rasjid Jadi Dewan Pertimbangan Kadin, 2 Minggu Lagi Terbentuk Pengurus

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |14:58 WIB
Arsjad Rasjid Jadi Dewan Pertimbangan Kadin, 2 Minggu Lagi Terbentuk Pengurus
Ketua Umum Kadin Anindya (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kadin hasil Munaslub Anindya Bakrie menyebut dirinya tetap menjabat sebagai Ketum Kadin 2024 - 2029. Anin menyebut Arsjad Rasjid menjadi Dewan Pertimbangan.

"Karena sudah diberikan amanah pada 14 September menjadi Ketua Umum, saya sangat terbuka apabila Pak Asyad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan." kata Anin saat ditemui setelah Seminar IKA Unpad di Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Pernyataan Anin ini muncul setelah pertemuan dengan Arsjad bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Anin mengatakan akan terbentuk pengurus Kadin Indonesia 2024-2029 dalam 2 minggu ke depan.

"Saya juga ingin tidak terlalu lama kalau boleh terlalu hangat-hangat ngomongin mengenai internal karena dalam waktu 2 minggu lagi akan terbentuk pengurus," tegasnya.

Anin menegaskan Munaslub adalah forum atau Munas secara umum, forum dan lembaga tertinggi organisasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190856/shinta-OJza_large.jpg
Pegawai Diimbau WFA 29-31 Desember 2025, Pengusaha: Jangan Ganggu Jalannya Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190841/anindya_bakrie-X9lM_large.jpg
Anindya Bakrie Bertemu Purbaya, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187261/rapimnas_kadin_2025-2ehJ_large.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Dampingi Anindya Bakrie Buka Sidang Pleno Rapimnas Kadin Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187066/ketum_kadin_anindya-SMXo_large.jpg
Rapimnas Kadin 2025, Anindya Bakrie Minta Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187052/kadin-U3nr_large.jpg
Ketum Kadin Soroti Gen Z di RI Jadi Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187015/rapimnas_kadin_2025-yLiR_large.jpg
Didampingi Clarissa Tanoesoedibjo, Erwin Aksa: Rapimnas Kadin 2025 Jadi Ajang Konsolidasi Besar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement