Arsjad Rasjid Jadi Dewan Pertimbangan Kadin, 2 Minggu Lagi Terbentuk Pengurus

JAKARTA - Ketua Umum Kadin hasil Munaslub Anindya Bakrie menyebut dirinya tetap menjabat sebagai Ketum Kadin 2024 - 2029. Anin menyebut Arsjad Rasjid menjadi Dewan Pertimbangan.

"Karena sudah diberikan amanah pada 14 September menjadi Ketua Umum, saya sangat terbuka apabila Pak Asyad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan." kata Anin saat ditemui setelah Seminar IKA Unpad di Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024).

Pernyataan Anin ini muncul setelah pertemuan dengan Arsjad bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Anin mengatakan akan terbentuk pengurus Kadin Indonesia 2024-2029 dalam 2 minggu ke depan.

"Saya juga ingin tidak terlalu lama kalau boleh terlalu hangat-hangat ngomongin mengenai internal karena dalam waktu 2 minggu lagi akan terbentuk pengurus," tegasnya.

Anin menegaskan Munaslub adalah forum atau Munas secara umum, forum dan lembaga tertinggi organisasi.