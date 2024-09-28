Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Punya Lahan Sawit Terbesar di Dunia, Aset PTPN Tembus Rp152,2 Triliun

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |18:40 WIB
Punya Lahan Sawit Terbesar di Dunia, Aset PTPN Tembus Rp152,2 Triliun
Lahan Sawit Terbesar di Dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara mencatatkan pertumbuhan aset. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, aset naik 15,6%.

Pada tahun 2020, total aset PTPN Group tercatat mencapai Rp131,6 triliun. Kemudian, pada 2021 aset menjadi Rp144,6 triliun, dan kemudian meningkat lagi menjadi Rp149,2 triliun pada 2022.

Meski pada tahun 2023, PTPN Group mengalami sedikit penurunan aset menjadi Rp143,9 triliun, tetapi kembali naik lagi menjadi Rp152,2 triliun pada semester I-2024.

Kenaikan aset ini ditopang transformasi yang fokus pada peningkatan efisiensi di berbagai aspek dan peningkatan produktivitas. Perlu diingat Holding Perkebunan ini melalui PalmCo mempunyai lahan sawit terbesar di dunia.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Mohammad Abdul Ghani mengatakan, transformasi yang dilakukan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional.

“Kami percaya bahwa fokus pada produktivitas dan inovasi akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. PTPN Group akan terus berinvestasi dalam teknologi dan sumber daya manusia untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ini,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Halaman: 1 2
1 2
