HOME FINANCE PROPERTY

4 Fakta China Ikutan Bangun IKN

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |08:05 WIB
4 Fakta China Ikutan Bangun IKN
Investasi Asing di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Proyek China di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah diresmikan. Nilainya mencapai Rp500 miliar.

Presiden Joko Widodo pun langsung memimpin seremonial groundbreaking tersebut.

Berikut fakta China ikut bangun IKN yang dirangkum Okezone, Minggu (29/9/2024):

1. Investasi Swasta Asing

Menurutnya, pembangunan kompleks komersial Delonix Nusantara menjadi salah satu investasi swasta asing pertama yang masuk ke Ibukota baru tersebut.

"Investasi dari mancanegara khususnya Delonix ini menunjukkan kepercayaan dan membuktikan kepercayaan diri bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik dalam sektor investasi," ujar Presiden Jokowi di IKN, Rabu (25/9/2024).

