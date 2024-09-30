6 Fakta Anindya Bakrie Sowan ke Menteri-Menteri Jokowi

JAKARTA - Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Di antaranya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hingga Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono.

Pertemuan tersebut dilakukan usai Anindya diangkat menjadi Ketum Kadin usai Munaslub Kadin beberapa waktu lalu.

Okezone pun merangkum fakta menarik terkait pertemuan Anindya Bakrie dengan sejumlah menteri Jokowi:

1. Bertemu Menperin

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu Anindya Bakrie yang dipilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam Munaslub yang dilakukan beberapa waktu lalu. Menperin pun memberikan ucapan selamat kepada Anindya.

Menperin juga mengutarakan keinginannya agar Kemenperin dan Kadin senantiasa bekerja sama dalam membangun industri manufaktur Indonesia. Menperin juga mengajak Anindya berkolaborasi dalam perumusan peta jalan atau roadmap bagi pembangunan industri manufaktur lima tahun ke depan.

“Oleh karena itu untuk membangun roadmap tersebut, dalam waktu dekat disepakati akan ada pertemuan antara Kemenperin dengan Kadin Indonesia, dan melibatkan seluruh asosiasi industri binaan Kemenperin,” jelas Menperin.

2. Bertemu Mendag

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie melangsungkan pertemuan dalam rangka memperingati HUT ke-59.

Diungkap Anindya usai dilangsungkannya pertemuan, poin pertama yang didiskusikan adalah mengenai satgas impor ilegal. Menurutnya, hal ini perlu ditegaskan mengingat impor ilegal telah memberikan dampak negatif kepada pengusaha dalam negeri.

"Tadi kita bicara tiga hal yang saya rasa menarik ya. Pertama, kita berpikir bagaimana satgas import yang ilegal itu bisa ditegaskan. Karena bagaimana juga itu sangat merugikan pengusaha-pengusaha kita dalam perdagangan," ungkap Anindya.

Poin kedua disebut Anindya membahas soal bagaimana Indonesia bisa memperluas pasar ekspor baru. Di mana dikatakan Anindya, Menteri Zulhas merekomendasikan negara-negara di luar Eropa, termasuk Timur Tengah, India, dan juga negara-negara ASEAN lainnya.

3. Bertemu AHY

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie.

Pertemuan yang dilangsungkan di Kementerian ATR/BPN itu, AHY dan Anindya membahas soal langkah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan serta peluang sinergi dalam aspek pertanahan dan tata ruang.

“Kehadiran Mas Anin di Kementerian ATR/BPN ini menyampaikan pesan bahwa untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Tentu Kadin juga akan menaungi berbagai organisasi, tidak hanya Kadin di daerah tapi juga berbagai asosiasi,” ujar AHY.