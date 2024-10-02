Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ancaman UMKM, Aplikasi Temu dari China Dipastikan Tak Masuk RI

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |19:59 WIB
Ancaman UMKM, Aplikasi Temu dari China Dipastikan Tak Masuk RI
Ancaman UMKM di Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Aplikasi e-commerce asal China TEMU kembali viral menjadi perbincangan di jagat dunia sosial media.

Bahayanya aplikasi TEMU tersebut pun menjadi bahan diskusi menarik melalui cuitan di media sosial X, berdasarkan presentasi salah satu narasumber pada acara E-Commerce Expo, yang menyinggung ancaman aplikasi TEMU tersebut.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), Fiki Satari mengatakan KemenkopUKM memastikan aplikasi TEMU tersebut tidak akan berhasil masuk ke Indonesia.

Fiki bahkan mengatakan, sejak September 2022 lalu aplikasi TEMU telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi TEMU sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).

"Aplikasi TEMU dari China ini sudah coba mendaftarkan merk, desain, dan lainnya ke DJKI, tapi tidak bisa karena sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI yang mayoritas sama," ungkap Fiki dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

