Kinerja Semakin Berkilau, Pegadaian Raih Dua Penghargaan TOP BUMN Awards 2024

JAKARTA - PT Pegadaian meraih dua penghargaan sekaligus di ajang TOP BUMN Awards 2024 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (02/10).

Pegadaian dinilai sukses dalam menjalankan peran sebagai perusahaan jasa keuangan yang terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional dengan mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial, serta lingkungan.

Pada ajang tersebut, Pegadaian meraih penghargaan The Best State Owned Enterprise In 2024 pada Kategori Perusahaan Non Terbuka di Sektor Keuangan, dimana parameter penilaian berdasarkan profitability ratio, liquidity ratio, serta efficiency ratio yang dihasilkan oleh perusahaan.

Tidak hanya itu, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha juga meraih penghargaan The Best CFO: Excellent In Cost Efficiently & Productivity Program.

Penilaian berdasarkan hasil penjurian oleh Dewan Juri Independen, diantaranya Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 Mardiasmo, Finance & Banking Faculty Member Prasetya Mulya Business School Wijantini, serta Direktur Bisnis Indonesia Hery Trianto.

TOP BUMN Awards 2024 yang mengusung tema “Performance and Sustainability: Mewujudkan Kementerian BUMN Sebagai Pembina dan Pengawas BUMN yang Profesional Dalam Aspek Produktivitas dan Profitabilitas”, merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi oleh Bisnis Indonesia Group sebagai bentuk apresiasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Para penerima penghargaan dalam ajang ini dinilai berdasarkan kinerja, gagasan, inovasi, serta transformasi bisnis perusahaan di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang dinamis.