5 Orang Terkaya di Surabaya, Ada yang Punya Harta Rp71,2 Triliun

JAKARTA - Deretan 5 orang terkaya di Surabaya menarik dikulik. Terlebih mereka adalah golongan konglomerat pemilik perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dengan kekayaan yang melimpah.

Berikut 5 orang Terkaya di Surabaya:

1. Dato Sri Tahir

Pria yang lahir di Surabaya ini mempunyai kekayaan hingga Rp64,89 triliun. Mayapada Group sendiri merupakan bisnis yang berada di sektor pelayanan, perbankan, properti dan kesehatan.

2. Susilo Wonowidjojo

Susilo Wonowidjojo dan keluarganya mendapatkan kekayaannya dari perusahaan rokok kretek publik Gudang Garam yang memproduksi 91 miliar batang rokok pada 2021. Dia menjabat sebagai presiden direktur sejak 2009 dan saudara perempuannya, Juni Setiawati, menjadi komisaris utama.

Dia merupakan seorang penerus dari bisnis Gudang Garam. Dirinya diketahui memiliki total kekayaan yang mencapai USD4,8 miliar atau setara dengan Rp71,2 triliun.