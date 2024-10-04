Advertisement
INSPIRASI BISNIS

5 Orang Terkaya di Jawa Timur, Ada yang Punya Harta Rp65 Triliun

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |10:31 WIB
5 Orang Terkaya di Jawa Timur, Ada yang Punya Harta Rp65 Triliun
5 orang terkaya di Jawa Timur ( Foto : Freepik)
JAKARTA - Ada 5 orang terkaya di Jawa Timur menarik untuk dikulik. Mereka terkenal dengan beragam lini bisnis yang sukses.

Bahkan, kekayaan mereka masuk Forbes. Tentunya, orang terkaya di Jawa Timur masuk dalam konglomerat dengan banyak bisnis yang didirikan.

Berikut 5 orang terkaya di Jawa Timur:

1. Susilo Wonowidjojo

Pria yang lahir lahir 18 November 1956 punya banyak harta. Bahkan dia merupakan crazy rich berusia 67 tahun ini merupakan penerus dari bisnis Gudang Garam. Ia merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia asal Surabaya yang memiliki kekayaan hingga USD3,5 miliar atau setara Rp56,5 triliun versi Forbes.

2. Wijono Tanoko dan Hermanto Tanoko

Dua bersaudara penerus bisnis cat PT Avia Avian ini merupakan konglomerat yang lahir di Jawa Timur, tepatnya di Malang. Keduanya kini menempati posisi ke-13 dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2023 dengan nilai kekayaan sebesar USD3,65 miliar.

Halaman: 1 2
1 2
