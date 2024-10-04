Orang Terkaya RI Pemilik Seluruh Indomaret

JAKARTA – Orang terkaya RI pemilik seluruh Indomaret. Toko ritel Indomaret cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Indomaret didirikan sejak tahun 1988. Kini, Indomaret bergabung dengan Indoritel Makmur Internasional (DNET). Terdapat 19.891 gerai Indomaret yang tersebar hingga pelosok Indonesia.

Tak heran jika hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan mengunjungi Indomaret untuk berbelanja. DNET merupakan bagian dari Grup Salim, yang diketahui sebagai pemegang saham terbesar di Indomart dengan kepemilikan mencapai 40%. Selain di Indomaret, DNET juga memiliki saham di perusahaan ritel lainnya, seperti Fast Food Indonesia (FFI), Nippon Indosari Corpindo (ROTI), produsen Sari Roti, dan pengelola gerai KFC.

Lalu, siapa orang terkaya pemilik seluruh bisnis minimarket Indomaret?

Jaringan minimarket Indomaret diketahui dimiliki oleh salah satu taipan Indonesia, yaitu Anthoni Salim. Indomaret dikendalikan oleh PT Megah Eraraharja, yang merupakan bagian dari Grup Salim. Anthoni Salim sendiri memiliki 25,30% saham di DNET secara langsung, sedangkan dengan Hannawell Group tercatat sebagai pemegang saham terbesar dengan 39,35%.

Secara keseluruhan, Grup Salim melalui Megah Eraraharja dan kepemilikan Anthoni Salim menguasai 50,43% saham DNET.

Anthoni Salim dan keluarganya memiliki portofolio bisnis yang mencakup sektor makanan, telekomunikasi, ritel, hingga energi. Salim memimpin konsorsium untuk ,membeli saham Bumi Resources (BMRS) senilai USD1,6 miliar pada tahun 2022 dan memperdalam investasinya di pertambangan. Selain itu, dia memiliki saham di Amman Mineral (AMMN) dan Medco Energi (MEDC).