Kisah Sabana Prawirawidjaja, Penjual Susu yang Punya Harta Rp 14 Triliun

JAKARTA - Kisah Sabana Prawirawidjaja, penjual susu yang punya harta Rp14 Triliun. Sabana adalah anak tertua dari keluarga pendiri PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ).

Diketahui, Ultrajaya Milk Industry menjadi salah satu produsen susu kemasan terbesar di Indonesia. PT ini didirikan pada tahun 1958 di Bandung. Jawa Barat. Selain itu, Ultrajaya Milk sendiri menggunakan teknologi Ultra High Temperature (UHT) dan pengemasan yang steril.

Diketahui, Sabana pernah mengenyam pendidikan di bidang General Management, Nan Yang University, Singapura. Ia pun menjabat sebagai Presiden Direktur Ultrajaya sejak 1971. Pria kelahiran 1940 ini menjabat sebagai bos Ultrajaya saat usianya menginjak 31 tahun.

Dilansir dari situs Forbes, pendiri dari ULTJ Sabana Prawirawidjaja, memiliki kekayaan yang cukup fantastis. Kekayaan tersebut diperkirakan tembus mencapai USD940 juta atau senilai dengan Rp14,5 triliun (kurs 15,418). Ia pun masuk ke dalam urutan terakhir, daftar 50 orang terkaya di Indonesia per 2023.

