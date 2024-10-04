Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Sabana Prawirawidjaja, Penjual Susu yang Punya Harta Rp 14 Triliun

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |21:05 WIB
Kisah Sabana Prawirawidjaja, Penjual Susu yang Punya Harta Rp 14 Triliun
Sumber kekayaan Sabana Prawirawijaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Sabana Prawirawidjaja, penjual susu yang punya harta Rp14 Triliun. Sabana adalah anak tertua dari keluarga pendiri PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ).

Diketahui, Ultrajaya Milk Industry menjadi salah satu produsen susu kemasan terbesar di Indonesia. PT ini didirikan pada tahun 1958 di Bandung. Jawa Barat. Selain itu, Ultrajaya Milk sendiri menggunakan teknologi Ultra High Temperature (UHT) dan pengemasan yang steril.

Diketahui, Sabana pernah mengenyam pendidikan di bidang General Management, Nan Yang University, Singapura. Ia pun menjabat sebagai Presiden Direktur Ultrajaya sejak 1971. Pria kelahiran 1940 ini menjabat sebagai bos Ultrajaya saat usianya menginjak 31 tahun.

Dilansir dari situs Forbes, pendiri dari ULTJ Sabana Prawirawidjaja, memiliki kekayaan yang cukup fantastis. Kekayaan tersebut diperkirakan tembus mencapai USD940 juta atau senilai dengan Rp14,5 triliun (kurs 15,418). Ia pun masuk ke dalam urutan terakhir, daftar 50 orang terkaya di Indonesia per 2023.

Sabana Prawirawidjaja menjabat sebagai Presiden Direktur Ultrajaya sejak 1971 hingga sekarang. Pria kelahiran 1940 ini menjabat sebagai bos Ultrajaya saat usianya menginjak 31 tahun. Selain itu, pengangkatan terakhir Sabana menjadi presiden direktur berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 27 Juni 2019.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/455/3169726/harta_kekayaan_raffi_ahmad-1zJW_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3168005/harta_kekayaan_nadiem_makarim-vj0w_large.jpg
Tersangka Korupsi Laptop, Nadiem Makarim Ternyata Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167696/harta_kekayaan_nadiem_makarim-j6Yo_large.jpg
Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop, Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/455/3167506/harta_kekayaan_pengemis_di_india-xWUk_large.jpg
Harta Kekayaan Bharat Jain, Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp14 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement