Sukanto Tanoto Bisnis Apa? Ini Dia Jawabannya

JAKARTA - Sukanto Tanoto bisnis apa? Sukanto Tanoto adalah pendiri dan Chairman RGE, kelompok perusahaan global di bidang manufaktur yang berbasis sumber daya dengan kantor perusahaan di Singapura, Hongkong, Jakarta, Beijing, dan Nanjing.

Ia memulai bisnisnya lebih dari 50 tahun dengan menyediakan suku cadang industri perminyakan dan konstruksi.

Saat ini, RGE adalah perusahaan global yang mempekerjakan 60.000 orang dan beroperasi di Indonesia, tiongkok, Brasil, dan Kanda dengan kantor pemasaran di seluruh dunia. Memiliki aset lebih dari USD20 miliar.

RGE bekerja dalam empat industri utama: minyak sawit (Asian Agri dan Anical), pulp dan kertas (APRIL - Asia Pacific Resources International Holding Ltd. dan Asia Symbol), rayon dan pulp khusus (Sateri International dan APR), dan energi (Pacific Oil & Gas).

Seorang pengusaha konglomerat asal Indonesia ini memiliki banyak perusahaan di bidang energi, pulp, dan kertas, hingga kelapa sawit. Pada awal 2024, perusahaannya yaitu Pacific Eagle Real Estate membeli hotel mewah yang bernama Wanda Reign di China dengan perkiraan harga Rp3,7 triliun.

Perusahaan ini sebelumnya telah membangun menara perkantoran di Beijing, China dan membeli pusat perbelanjaan di Singapura. Kabarnya, akhir-akhir ini Sukanto Tanoto adalah salah satu investor yang bersedia memberikan dananya untuk proyek IKN.