Menteri PUPR Titip Pesan ke Prabowo: Bangun Infrastruktur di Indonesia Timur

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian timur memang masih tertinggal jika dibandingkan dengan Indonesia bagian barat.

Basuki mengatakan hal ini disebabkan oleh faktor pembiayaan. Sebab ongkos fiskal dari pembangunan di Indonesia bagian timur cenderung lebih besar ketimbang pembangunan di Indonesia bagian barat.

"(Pembangunan infrastruktur Pemerintahan selanjutnya) saya kira di bagian timur, itu masih perlu dilakukan investasi pembangunan infrastruktur," ujar Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (4/10/2024).

Sebab menurut Basuki jika ditarik ke belakang, atau dari perspektif historis, ketersediaan infrastruktur yang ada di Indonesia bagian barat ini sebagian merupakan peninggalan zaman penjajahan. Sehingga yang dilakukan pemerintah banyak untuk melakukan rehabilitasi saja.

"Kalau saya pelajari, di Indonesia bagian barat ini, terutama Jawa dan Sumatera, itu infrastrukturnya sudah ada dari peninggalan zaman Belanda dan Jepang, sehingga apa yang kita lakukan sekarang banyak untuk pemeliharaan dan peningkatan," tambah Basuki.