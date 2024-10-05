Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Tahun Jokowi: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur hingga Pelosok

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |11:24 WIB
10 Tahun Jokowi: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur hingga Pelosok
10 tahun pembangunan infrastruktur di Pemerintahan Jokowi (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA — 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah membangun infrastruktur di Indonesia. Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok Indonesia.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menegaskan bahwa dalam 1 dekade kepemimpinan Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur sangat masif sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Pembangunan infrastruktur yang masif ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita selama 1 dekade ini,” katanya, Sabtu (5/10/2024).

Pemerataan pun terus terjadi, lanjut Susiwijono, bahwa selama era kepemimpinan Presiden RI ketujuh tersebut, sudah ada 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang beroperasi bahkan di luar Pulau Jawa.

Sehingga dengan banyaknya KEK tersebut, maka mampu mendorong pembangunan sumber ekonomi baru bahkan juga di kawasan 3T dan perbatasan.

“Saat ini dari 22 KEK yang beroperasi, juga 15 ada di luar Jawa, demikian juga dengan beberapa daerah 3T, pemerintah terus mendorong adanya pembangunan sumber ekonomi baru di kawasan perbatasan,” jelas Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian itu.

Dirinya pun berharap pembangunan infrastruktur yang telah digagas Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo karena menilai bahwa Kepala Negara telah mewujudkan sebuah warisan luar biasa.

1 2
