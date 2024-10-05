Daftar Infrastruktur yang Dibangun Jokowi Selama 10 Tahun Menjabat

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa infrastruktur memiliki dua peran utama. Pertama, infrastruktur berfungsi sebagai sarana produksi dan pendukung pertumbuhan ekonomi seperti jalan raya, tol, energi, dan bendungan.

Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, Kementerian PUPR telah merampungkan berbagai proyek infrastruktur. Pembangunan ini berlangsung dalam periode 2014 hingga 2024, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Di sektor sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan 53 dari 61 bendungan yang direncanakan. Beberapa bendungan yang telah rampung antara lain Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung, serta Bendungan Kuningan.

“Pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Jumat (4/10/2024).

Selama periode 2014-2024, Kementerian PUPR telah membangun 1.228.440 hektar jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. Selain itu, Kementerian juga menyelesaikan pembangunan 1.371 embung, 493 pengendali sedimen dan lahar, serta 2.154 km pengendali banjir dan perlindungan pantai.