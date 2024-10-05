Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Daftar Infrastruktur yang Dibangun Jokowi Selama 10 Tahun Menjabat

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |07:33 WIB
Daftar Infrastruktur yang Dibangun Jokowi Selama 10 Tahun Menjabat
10 tahun pembangunan infrastruktur di Pemerintahan Jokowi (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa infrastruktur memiliki dua peran utama. Pertama, infrastruktur berfungsi sebagai sarana produksi dan pendukung pertumbuhan ekonomi seperti jalan raya, tol, energi, dan bendungan.

Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, Kementerian PUPR telah merampungkan berbagai proyek infrastruktur. Pembangunan ini berlangsung dalam periode 2014 hingga 2024, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Di sektor sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan 53 dari 61 bendungan yang direncanakan. Beberapa bendungan yang telah rampung antara lain Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung, serta Bendungan Kuningan.

“Pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Jumat (4/10/2024).

Selama periode 2014-2024, Kementerian PUPR telah membangun 1.228.440 hektar jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. Selain itu, Kementerian juga menyelesaikan pembangunan 1.371 embung, 493 pengendali sedimen dan lahar, serta 2.154 km pengendali banjir dan perlindungan pantai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175239/menteri_pu-4lhi_large.jpg
Menteri PU Bakal Audit Legalitas Bangunan Ponpes se-Indonesia Usai Tragedi Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173658/satelit-lTk4_large.jpg
Penyebab Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi-Maluku-Papua Terganggu, Ditargetkan Pulih via Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173560/menhub_dudy-81PX_large.jpg
Pemerintah Bakal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171720/infrastruktur_ri-dlrY_large.jpg
Proyek Infrastruktur Habiskan Rp142,1 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171391/menko_ahy-r5pu_large.jpg
Menko AHY Ungkap 5 Strategi RI Jadi Negara Siap Hadapi Masa Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement