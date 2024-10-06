Perbandingan Harga BBM Pertamax, Shell hingga Vivo, Mana yang Lebih Murah?

JAKARTA - Harga BBM di Indonesia mengalami penurunan di awal bulan ini. Hampir semua penyedian bahan bakar seperti Pertamina, Shell hingga BP menurunkan harga BBM-nya.

Bahkan untuk harga bahan bakar dengan RON 92 tidak berbeda jauh. Misalnya, Pertamax Pertamina dibanderol Rp12.100, sedangkan Shell Super Rp12.290 per liter. Selisih harganya pun hanya Rp190.

Bila dibandingkan dengan RON 92 milik Vivo, harganya Rp12.190 per liter. Artinya Pertamax dengan Revvo 92 hanya selisih Rp90 per liter.

Sedangkan BP 92 dengan Pertamax selisih harganya Rp190. Sebab harga BP 92 turun dari Rp13.450 turun jadi Rp12.290 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM RON 92:

- Pertamax: Rp12.100 per liter

- BP 92: Rp12.290 per liter

- Shell Super: Rp12.290 per liter

- Revvo 92: Rp12.190 per liter

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian berkala untuk harga BBM Non-subsidi bulan Oktober 2024.

Harga Pertamax Series dan Dex Series mengalami penurunan signifikan. Harga baru berlaku pada 1 Oktober 2024.