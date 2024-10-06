5 Crazy Rich di Jawa Timur, dari Bos Rokok hingga Properti

JAKARTA – Daftar 5 crazy rich di Jawa Timur yang memiliki banyak bisnis. Ternyata Jawa Timur tidak hanya dikenal dengan keindahan alam dan budaya, namun terdapat beberapa orang terkaya di Indonesia berasal dari Provinsi ini.

Berikut ini merupakan inspirasi dari lima orang terkaya di jawa timur yang telah sukses dari berbagai sektor bisnis yang dirangkum Okezone, Sabtu (5/10/2024).

1. Susilo Wonowidjojo: Penerus Gudang Garam

Susilo Wonowidjojo, merupakan seorang pengusaha rokok merek Gudang Garam, yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Lahir di Surabaya pada 18 November 1956, Susilo telah mengembangkan bisnis rokok kretek menjadi salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Kekayaan yang ia miliki mencapai USD3,5 miliar atau setara dengan Rp56,5 triliun versi forbes. Dengan pengalamannya yang lebih dari 60 tahun itu, Susilo membuktikan bahwa kesabaran dan dedikasinya dapat membawa ke puncak kesuksesan.

2. Wijono Tanoko dan Hermanto Tanoko: Konglomerat Cat

Dua bersaudara ini, Wijono Tanoko dan Hermanto Tanoko, merupakan dua konglomerat yang lahir di Malang, Jawa Timur. Dua bersaudara ini adalah penerus bisnis cat PT Avia Avian, perusahaan yang berdiri sejak lama. Keduanya menempati posisi ke-13 dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi forbes di tahun 2023 dengan nilai kekayaan USD3,65 miliar. Mereka telah menunjukan bahwa bisnis cat bukan hanya sekedar produk, tapi juga menjadi kunci kesuksesan dalam dunia bisnis.

3. Tahir: Pendiri Mayapada Group

Dato Sri Tahir, atau yang akrab disapa Tahir, merupakan pendiri dari Mayapada Group, sebuah bisnis yang bergerak di bidang perbankan, layanan, kesehatan, dan properti. Besarnya nama Mayapada Group membawa ia menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Dengan nilai kekayaan sebesar USD4,2 miliar atau sekitar Rp65 triliun, Tahir telah menunjukan bahwa perluasan bisnis dapat membawa seseorang ke puncak kesuksesan.