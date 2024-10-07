Mulai Merangkak Naik, IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 7.500

, Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |12:36 WIB

IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,05% atau 4,04 poin ke level 7.500 pada perdagangan sesi pertama Senin (7/10/2024).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,95 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,81 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 707.225 kali. Adapun, sebanyak 280 saham harganya naik, 270 saham harganya turun dan 238 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi menguat 3,38 persen, sektor properti naik 0,92 persen, sektor bahan baku naik 0,82 persen, sektor energi naik 0,79 persen, sektor non siklikal naik 0,63 persen, sektor kesehatan naik 0,44 persen, sektor siklikal naik 0,22 persen, sektor transportasi naik 0,20 persen dan sektor infrastruktur naik 0,09 persen. Sedangkan sektor industri turun 0,96 persen dan sektor keuangan turun 0,28 persen.

Adapun, indeks LQ45 turun 0,24 persen ke level 927, indeks MNC36 turun 0,54 persen ke level 363, indeks IDX30 turun 0,40 persen ke level 477, sedangkan indeks JII naik 0,32 persen ke level 521.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS) naik 12,73 persen ke Rp186, PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) naik 11,65 persen ke Rp230, dan PT Maja Agung Latexindo Tbk (SURI) naik 10,68 persen ke Rp114.