Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Mulai Merangkak Naik, IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 7.500

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |12:36 WIB
Mulai Merangkak Naik, IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 7.500
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,05% atau 4,04 poin ke level 7.500 pada perdagangan sesi pertama Senin (7/10/2024).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,95 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,81 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 707.225 kali. Adapun, sebanyak 280 saham harganya naik, 270 saham harganya turun dan 238 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi menguat 3,38 persen, sektor properti naik 0,92 persen, sektor bahan baku naik 0,82 persen, sektor energi naik 0,79 persen, sektor non siklikal naik 0,63 persen, sektor kesehatan naik 0,44 persen, sektor siklikal naik 0,22 persen, sektor transportasi naik 0,20 persen dan sektor infrastruktur naik 0,09 persen. Sedangkan sektor industri turun 0,96 persen dan sektor keuangan turun 0,28 persen.

Adapun, indeks LQ45 turun 0,24 persen ke level 927, indeks MNC36 turun 0,54 persen ke level 363, indeks IDX30 turun 0,40 persen ke level 477, sedangkan indeks JII naik 0,32 persen ke level 521.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS) naik 12,73 persen ke Rp186, PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) naik 11,65 persen ke Rp230, dan PT Maja Agung Latexindo Tbk (SURI) naik 10,68 persen ke Rp114.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176647/ihsg_melemah-I1tu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176475/ihsg_ditutup_melemah-kiGW_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Koreksi ke Level 8.227
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/278/3176394/ihsg_menguat-gLMh_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 8.259, Sentuh Rekor Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175829/ihsg_sesi_i-9lkd_large.jpg
IHSG Sesi I Koreksi ke Level 8.229
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175780/ihsg-VjgR_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.259 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/278/3175358/ihsg_ditutup_melemah-QlRp_large.jpeg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.166 Usai Pelantikan Pejabat Negara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement