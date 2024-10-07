Mengenal Keluarga Rothschild, Disebut Punya Harta Rp5.000 Triliun

JAKARTA - Mengenal keluarga Rothschild, disebut punya harta Rp5.000 triliun. Keluarga Rothschild dikenal luas di dunia keuangan internasional. Keluarga bangsawan ini adalah dinasti perbankan yang kaya dan berpengaruh yang berasal dari Jerman.

Sejarah keluarga Rothschild didirikan oleh Mayer Amschel pada abad ke-18 di bidang keuangan dan investasi.. Kerajaan Rothschild ini berkembang pesat dibawah kepemimpinan kelima putranya yaitu, Carl Mayer, Amschel Mayer, Salomon Mayer, Nathan Mayer, dan James Mayer.

Keluarga Rothschild berhasil melakukan investasi yang menguntungkan dan membangun reputasi yang kuat di bidang pengelolaan keuangan di seluruh Eropa. Mereka menjadi perintis dalam perkembangan sistem keuangan internasional, dengan cabang-cabang di London, Paris, Wina, dan Naples, selain kota asal mereka, Frankfurt.

Dikutip dari berbagai sumber, Senin (7/10/2024), sampai saat ini jumlah kekayaan keluarga Rothschild masih menjadi misteri. Namun, diklaim bahwa kekayaan mereka tembus mencapai USD350 miliar atau senilai dengan Rp5.000 triliun.

Keluarga Rothschild mewariskan kontribusi besar dalam bidang keuangan, filantropi, serta institusi budaya. Saat ini, anggota keluarga Rothschild tinggal dan beroperasi secara internasional, tersebar di berbagai negara di seluruh dunia.