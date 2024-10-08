Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.491

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |09:12 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke Level 7.491
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka melemah pada perdagangan Selasa (8/10/2024). Semenit berjalan IHSG hari ini melemah 0,17% ke 7.491,30.

Pada perdagangan pagi ini, total 90 saham menguat, 66 melemah, dan 785 lainnya stagnan. Dua saham penghuni baru bursa resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia yakni PT Verona Indah Pictures Tbk (VERN) dan PT Master Print Tbk (PTMR).

Nilai transaksi awal menyentuh Rp191,2 miliar, dari volume 299 juta saham. Sederet indeks pendukung merosot mulai dari LQ45, IDX30, JII hingga MNC36. Sementara sektor pemberat datang dari konsumer, keuangan, bahan baku, industri, dan kesehatan.

