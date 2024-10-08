Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Klaim Saldo DANA Kaget Rp755 Ribu Mudah Tidak Ribet

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |06:20 WIB
Cara Klaim Saldo DANA Kaget Rp755 Ribu Mudah Tidak Ribet
cara klaim saldo DANA Kaget Rp755 ribu mudah tidak ribet ( Foto : Freepik)
JAKARTA - Cara klaim saldo DANA Kaget Rp755 ribu mudah tidak ribet menarik untuk dicoba.Hal ini merupakan salah satu fitur keunggulan DANA untuk para penggunanya.

Sebab, fitur di aplikasi DANA yang memungkinkan Anda untuk membagikan saldo Anda kepada teman dan saudara secara bersamaan. Anda bebas menentukan jumlah uang dan jumlah penerima.

Untuk itu cara klaim saldo DANA Kaget Rp755 ribu mudah tidak ribet banyak diakses. Salah satunya hanya klik tautan DANA Kaget/pindai kode QR yang diberikan oleh pengirim. Nantinyalaim hadiah dengan mengetuk buka sekarang bisa Anda dapatkan.

Sebagai catatan tambahan, pastikan saldo DANA Kaget yang Anda terima segera dibuka. Sebab, kalau saldo DANA Kaget tidak dibuka segera, maka uang akan dikembalikan ke saldo DANA si pengirim.

Jika masih gagal, Anda dapat mengirim keluhan ke DIANA (Asisten Digital DANA) di halaman Saya pada menu Pusat Resolusi aplikasi DANA untuk mendapatkan bantuan selanjutnya.

Sementara itu, DANA Kaget untuk mendapatkan saldo DANA gratis adalah link yang sering dibagikan di media sosial, grup Telegram, dan WhatsApp. Karena link berhadiah biasanya memiliki batas waktu dan batasan, klaim DANA Kaget segera setelah anda mendapatkan nya.

Halaman:
1 2
