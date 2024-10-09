Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Bocorkan Menteri Ekonomi Prabowo Masih yang Lama, Siapa Saja?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |16:37 WIB
Bahlil Bocorkan Menteri Ekonomi Prabowo Masih yang Lama, Siapa Saja?
Bahlil Bocorkan Menteri Ekonomi Prabowo. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Maju yang akan lanjut menjabat lagi di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Bahlil pun meminta para pengusaha dan investor untuk tetap optimis dan tidak khawatir terhadap transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Apalagi, Indonesia telah berhasil melewati krisis Covid-19 dengan baik. Sehingga tantangan lainnya dapat ditangani dengan lebih baik.

"Nah, kepercayaan ini yang harus Bapak/Ibu lakukan dan pemerintahan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin dengan Pak Kyai Ma’ruf Amin akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Apalagi Insya Allah, kalau katakanlah dipercaya, menteri-menteri ekonominya masih menteri lama, katakanlah begitu, contoh, gitu kan, gitu," jelas Bahlil dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Senayan Jakarta Convention Center, Rabu (9/10/2024).

Bahlil menekankan, program hilirisasi yang sedang dijalankan saat ini merupakan upaya berkelanjutan dan sudah berada dalam tahap matang. Sehingga program tersebut bukan sekadar wacana, melainkan sudah memiliki fondasi yang kuat.

"Jadi ini namanya program berkelanjutan. Dan ini bukan baru mau omon-omon. Ibarat rumah, rumah itu bukan baru pembebasan lahan. Lahannya sudah, fondasinya sudah, tiangnya sudah, tinggal dibikin bentuk kecantikan kamar-kamarnya. Itu secara logikanya," tegasnya.

Dia juga mengklaim pemerintah telah menyiapkan semua hal yang dibutuhkan, termasuk regulasi dan strategi untuk masa depan. Oleh sebab itu dirinya mengajak para investor untuk tidak ragu karena seluruh persiapan sudah dilakukan secara transparan dan terstruktur.

"Jadi kalau investor masih ragu, apalagi yang kau dustahkan kepada bangsa ini. Ini sudah kita blak-blakan ini, ini masalah, kedepan kita mau bikin apa, caranya apa pun sudah kita siapkan," pungkas Bahlil.

Bahlil dan Rosan Sambangi Istana

Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Rosan Roeslani menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta siang ini.

Berdasarkan pantauan, Bahlil dan Rosan tiba sekitar pukul 14.44 WIB. Keduanya tiba bersama rombongan yang salah satu di antaranya Garibaldi Thohir alias Boy Thohir.

