Sumber Kekayaan Aliando Syarief

JAKARTA - Sumber kekayaan Aliando Syarief. Aliando Syarief merupakan aktor berbakat yang sudah memulai kariernya di dunia hiburan sejak usia 12 tahun dan memiliki berbagai sumber kekayaan dari industri hiburan yang ia tekuni.

Berikut adalah beberapa sumber kekayaan Aliando Syarief yang sudah dirangkum oleh Okezone, Rabu (9/10/2024):

- Karier Akting Sinetron

Aliando memulai karier aktingnya di dunia hiburan pada tahun 2008. Debut di film berjudul “Si Gundul Bocah Petir" dan terus aktif berakting dalam sinetron maupun film layar lebar. Sinetron yang menjadi ikon dari Aliando Syarief adalah “Ganteng-Ganteng Serigala”, dimana ia berhasil memerankan karakter Digo hingga mendapatkan penghargaan sebagai aktor terpopuler di Indonesian Television Awards pada tahun 2016.

- Aktif di Dunia Musik

Tak hanya berakting, Aliando juga memiliki talenta dalam hal tarik suara. Ia memiliki beberapa single lagu yang cukup dikenal seperti Malaikat terindah, Kau Terindah, Love You all The Way dan Asal Kau Bahagia. Kariernya di dunia musik yang ia tekuni juga membawakan hasil yang baik yaitu mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi solo pria paling Inbox di acara Inbox award tahun 2015-2016.