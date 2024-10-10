Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketua Kadin Anindya Ungkap 6 Prioritas Asean Hadapi Krisis Global

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |15:26 WIB
Ketua Kadin Anindya Ungkap 6 Prioritas Asean Hadapi Krisis Global
Ketua Kadin Anindya soal Hadapi Krisis Global (Foto: Okezone/Kadin)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024–2029 Anindya Bakrie menjadi keynote speaker dalam ASEAN Business and Investment Summit (BIS) 2024 di Landmark Mekong Riverside, Vientiane, Laos, Kamis (10/10/2024).

Dalam pidatonya, Anindya yang juga hadir mewakili Indonesia sebagai Ketua APEC-Business Advisory Council (BAC) sekaligus sebagai Ketua ASEAN-BAC menekankan enam prioritas ASEAN dalam menghadapi multi-krisis global dengan target pertumbuhan ekonomi transformasi digital untuk memberdayakan UMKM, pembangunan berkelanjutan melalui akses energi bersih yang merata.

“Lalu ketahanan layanan kesehatan dengan pasar layanan kesehatan ASEAN yang terpadu, memperkuat ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan, memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan mengurangi faktor hambatan,” katanya.

Serta meningkatkan konektivitas antar-negara ASEAN ke posisi Laos sebagai pusat regional yang vital bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN.

Turut mendampingi Anindya dalam ASEAN BIS 2024 adalah Bernardino Moningka Vega sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia 2024 – 2029 Bidang Perdagangan Internasional sekaligus sebagai ⁠ASEAN BAC Indonesia Alternate Chair.

Halaman:
1 2
