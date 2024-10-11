MNC Bank Berikan Banyak Promo Spesial di Perayaan Satu Dekade, Jangan Sampai Ketinggalan!

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank akan memasuki usia yang akan genap 1 dekade pada 15 Oktober. Anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia (BCAP) merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) menghadirkan beragam promo istimewa kepada nasabah setianya.

Wakil Presiden Direktur MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata mengatakan, beragam promo istimewa yang disajikan merupakan bentuk apresiasi dari MNC Bank kepada nasabah yang telah bersama mendampingi MNC Bank hingga saat ini.

“Kami suguhkan beragam promo istimewa sebagai rasa syukur kami dalam merayakan momen spesial ini bersama nasabah. Perjalanan MNC Bank selama 1 dekade tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan kepercayaan nasabah dalam menggunakan produk dan layanan kami," ungkap Denny, Jumat (10/10/2024).

Promo yang disajikan MNC Bank mencakup 3 kategori produk dan layanan antara lain Tabungan, Kartu Kredit, dan layanan perbankan digital Motionbank. Simak deretan promo berikut agar transaksi kamu menggunakan MNC Bank makin menguntungkan.

1. Tabungan Dahsyat HUT 10. Dapatkan hadiah langsung tanpa diundi di setiap pembukaan rekening Tabungan Dahsyat HUT 10.

2. Layanan perbankan digital MotionBank. Kamu bisa menikmati kebebasan berinvestasi melalui instrumen Deposito dengan suku bunga hingga 5,75% p.a mulai dari Rp200.000. Segera buka Deposito Motion di MotionBank semudah menjentikkan jari!

3. Kartu Kredit MNC Bank. Nikmati beragam promo diskon dan cashback di setiap transaksi-mu menggunakan seluruh jenis kartu kredit MNC Bank di berbagai merchant dan e-commerce pilihan. Temukan info lengkapnya di sini https://mncbank.co.id/post/rayakan-bersama-10-tahun-mnc-bank.

Perlu diingat bahwa seluruh kategori promosi yang disampaikan di atas memiliki batas waktu hingga 31 Oktober 2024. Jangan lewatkan keuntungan yang dapat kamu manfaatkan dengan menggunakan ragam jenis produk dan layanan MNC Bank. Untuk syarat serta ketentuan lengkap rangkaian promo tersebut dapat kamu akses di https://mncbank.co.id/post/rayakan-bersama-10-tahun-mnc-bank.