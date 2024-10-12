Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Orang Tajir Melintir di India, Terkaya Punya Harta Rp1.871 Triliun

Pathola Riez Toekan , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |16:03 WIB
5 Orang Tajir Melintir di India, Terkaya Punya Harta Rp1.871 Triliun
Daftar 5 orang terkaya di India (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA – Daftar 5 orang tajir melintir di India ada yang punya harta ribuan triliun. Melansir Forbes, India memiliki miliarder yang jika di gabungkan secara keseluruhan mendekati angka USD1 triliun atau setara dengan Rp15.606 triliun.

India juga menyumbang 200 nama pada tahun 2024 yang masuk dalam daftar miliarder dunia versi Forbes. Berikut 5 daftar orang terkaya di India yang telah di rangkum Okezone.

5. Dilip Shanghvi

Dilip Shanghvi merupakan pemilik dari Sun Pharmaceuticals. Sun Pharmaceuticals merupakan perusahaan farmasi India pertama yang mencapai pendapatan 5 miliar dolar AS. Saat ini Dilip Shanghvi memiliki kekayaan bersih USD31,2 miliar atau setara dengan Rp486,9 triliun.

4. Shiv Nadar

Shiv Nadar merupakan pendiri dari HCL Enterprise. HCL melayani klien seperti Cisco, Mircrosoft, dan Boeing. Saat ini Shiv Nadar memiliki kekayaan bersih mencapai USD39,4 miliar atau setara dengan Rp614,8 triliun.

3. Savitri Jindal & Family

Savitri Jindal merupakan seorang politisi dan pengusaha di India. Ia merupakan ketua dari OP Jindal Group. Savitri Jindal mendapat predikat sebagai wanita terkaya di India. Savitri Jindal diketahui memiliki kekayaan bersih mencapai USD41,9 miliar atau setara dengan Rp653,8 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
