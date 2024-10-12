10 Orang Terkaya di Thailand, Ada Hartanya Mencapai Rp560,49 triliun

JAKARTA- Daftar 10 orang terkaya di Thailand dengan berbagai bisnis yang dimiliki. Terlebih, Thailand juga memiliki sejumlah konglomerat yang memiliki kekayaan sangat fantastis.

Beberapa waktu lalu, Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di dunia termasuk orang terkaya di Thailand. Beberapa nama pebisnis dari Thailand pun masuk data Forbes, hingga kekayaannya mencapai trilunan.

Berikut daftar 10 orang terkaya di Thailand:

1. Prayudh Mahagitsiri

Orang terkaya kesepuluh di Thailand dipegang oleh Prayudh Mahagitsiri. Kekayaan bersihnya mencapai USD2,15 miliar atau setara dengan Rp33,47 triliun. Dirinya merupakan seorang pengusaha kopi yang juga memiliki usaha di bidang baja, tembaga, perkapalan dan sebagainya.

2. Osathanugrah Sekeluarga

Berikutnya, ada keluarga Osathanugrah yang memiliki kekayaan bersih hingga 2,2 miliar Dollar AS atau setara dengan Rp34,25 triliun. Kekayaan bernilai fantastis ini didapat dari perusahaan Osotspa yang telah berusia lebih dari 130 tahun dan pembuat minuman M-150 yang terkenal.

3. Vanich Chaiyawan

Vanich Chaiyawan menjadi orang terkaya di Thailand lainnya versi Forbes. Total kekayaannya ditaksir mencapai USD3,3 miliar atau setara dengan Rp51,38 triliun. Dirinya merupakan ketua emeritus Thai Life, sebuah perusahaan asuransi terbesar kedua di Thailand. Bukan hanya itu, Vanich juga memiliki saham mayoritas di Thai Credit Bank.

4. Aiyawatt Srivaddhanaprabha & keluarga

Aiyawatt Srivaddhanaprabha dan keluarganya masuk ke dalam daftar orang terkaya di Thailand berikutnya. Kekayaan bersihnya diperkirakan sebesar 3,6 miliar Dollar AS ata sama dengan Rp56,05 triliun. Aiyawatt merupakan CEO dari King Power sekaligus presiden klub Leicester City di Liga Inggris. Keluarganya juga memegang sebagian besar saham di Maha Nakhon yang menambah jumlah kekayaan mereka.

5. Prasert Prasarttong-Osoth

Orang terkaya di Thailand berikutnya adalah Prasert Prasarttong-Osoth. Ia merupakan pendiri operator rumah sakit terbesar di Thailand sejak 1972, Bangkok Dusit Medical Services. Selain itu, dirinya juga memiliki maskapai penerbangan Bangkok Airways yang kemudian membuat kekayaannya kini mencapai USD3,8 miliar atau sekitar Rp59,16 triliun.

6.Sarath Ratanavadi

Sarath Ratanavadi merupakan CEO dari Gulf Energy Development yang merupakan salah satu produsen listrik terbesar di Thailand. Bukan hanya itu, dirinya juga mengakuisisi In Touch Holdings yang semakin menambah kekayaannya. Kini, Sarath diketahui memiliki kekayaan mencapai 9,2 miliar Dollar AS atau setara dengan Rp143,24 triliun.