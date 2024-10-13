Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Jokowi Yakin RI Jadi Negara Super Power Ekonomi, Bareng India dan China

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |09:02 WIB
5 Fakta Jokowi Yakin RI Jadi Negara Super Power Ekonomi, Bareng India dan China
Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia super power (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi mengaku optimistis ekonomi Indonesia akan menjadi super power di kawasan Asia. Dia pun yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%.

"Ya semuanya kita harus optimis bahwa tantangan-tantangan karena perlambatan ekonomi global, karena perubahan iklim karena tensi geopolitik memanas itu bisa diselesaikan dan dihadapi," ujar Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024.

Berikut fakta Jokowi yakin Ekonomi RI jadi super power dirangkum Okezone, Minggu (13/10/2024).

1. Pentingnya Optimisme

Kepala Negara itupun menegaskan pentingnya optimisme di tengah tantangan perlambatan ekonomi global akibat perubahan iklim dan tensi geopolitik yang memanas.

"Karena opitmisme apa yang direncanakan yang dicapai angka-angkanya bisa dicapai. Kalau tanpa opitmisme itu sulit," sambungnya.

2. Kunci Hilirisasi

Jokowi juga menekankan dua faktor penting yang dapat membantu pemerintah dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi yaitu hilirisasi industri dan digitalisasi.

Dia mengatakan, hilirisasi akan membantu Indonesia meningkatkan nilai tambah komoditas yang selama ini diekspor mentah. Kemudian digitalisasi akan mendorong efisiensi di berbagai sektor.

"Dan saya ulang, hilirisasi dan digitalisasi jadi kunci menuju ke sana," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242/ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175770/lpdp_defisit-K5WH_large.jpg
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Defisit 3 Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163694/ekonomi_ri-1oFO_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,4 Persen pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162040/ekonomi_ri_semester_ii_2025-SeRl_large.jpg
Ekonomi RI Diprediksi Melemah 4,99 Persen di Semester II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160863/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-NPQh_large.jpg
Data Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025 Bikin Kaget 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160765/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-v2D4_large.jpg
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen Bikin Kaget, Istana Buka Suara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement