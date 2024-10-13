5 Fakta Jokowi Yakin RI Jadi Negara Super Power Ekonomi, Bareng India dan China

Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia super power (Foto: Setpres)

JAKARTA - Presiden Jokowi mengaku optimistis ekonomi Indonesia akan menjadi super power di kawasan Asia. Dia pun yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%.

"Ya semuanya kita harus optimis bahwa tantangan-tantangan karena perlambatan ekonomi global, karena perubahan iklim karena tensi geopolitik memanas itu bisa diselesaikan dan dihadapi," ujar Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024.

Berikut fakta Jokowi yakin Ekonomi RI jadi super power dirangkum Okezone, Minggu (13/10/2024).

1. Pentingnya Optimisme

Kepala Negara itupun menegaskan pentingnya optimisme di tengah tantangan perlambatan ekonomi global akibat perubahan iklim dan tensi geopolitik yang memanas.

"Karena opitmisme apa yang direncanakan yang dicapai angka-angkanya bisa dicapai. Kalau tanpa opitmisme itu sulit," sambungnya.

2. Kunci Hilirisasi

Jokowi juga menekankan dua faktor penting yang dapat membantu pemerintah dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi yaitu hilirisasi industri dan digitalisasi.

Dia mengatakan, hilirisasi akan membantu Indonesia meningkatkan nilai tambah komoditas yang selama ini diekspor mentah. Kemudian digitalisasi akan mendorong efisiensi di berbagai sektor.

"Dan saya ulang, hilirisasi dan digitalisasi jadi kunci menuju ke sana," imbuhnya.