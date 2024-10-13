Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Kadin Akur, Ini Susunan Pengurus Terbarunya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |10:06 WIB
5 Fakta Kadin Akur, Ini Susunan Pengurus Terbarunya
Sudah akur, ini susunan pengurus Kadin versi Munaslub (Foto: Kadin)
JAKARTA – Ketegangan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah mereda. Kini tak ada lagi dualisme Ketum Kadin yang sebelumnya diperebutkan Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid.

Kadin telah menggelar Munaslub untuk menentukan sejumlah nama dan jabatan. Sejumlah tokoh politik, artis, hingga pengusaha masuk dalam jajaran kepengurusan Kadin yang baru.

Berikut fakta kadin akur yang dirangkum Okezone, Minggu (13/10/2024).

1. Kadin Aman

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Kadin Indonesia sekarang sudah berdamai. Dia pun menuturkan polemik Kadin antara Anindya dengan Arsjad Rasjid, sudah dapat diselesaikan.

"Ketua Kadin, Kadin Indonesia sudah akur, sudah aman, sudah kompak, Anindya Bakrie," ujar Zulhas disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

2. Arsjad jadi Dewan Pertimbangan

Nama Mantan Ketum Kadin Arsjad Rasjid juga masih ada dalam susunan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Sebelumnya Arsjad menjabat sebagai Ketum Kadin.

3. Susunan Pengurus Kadin belum lengkap

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan jajaran pengurus yang diumumkan hari ini memang belum 100%, alias baru setengahnya. Sehingga masih ada struktur yang kosong dan diisi ke depannya.

"Pengurus ini baru 50%, kita punya pengurus banyak sekali yang akan bergabung," ujar Anindya dalam konferensi pers di Jakarta.

Halaman:
1 2 3
